Roma yeni kalecisini Benfica'da buldu

Sezon sonunda Benfica ile sözleşmesi bitecek olan Mile Svilar'ın Roma ile anlaştığı belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Roma yeni kalecisini Benfica'da buldu
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13 Mart 2022 02:57
Benfica'nın 22 yaşındaki Sırp kalecisi Mile Svilar'ın Roma'yla anlaştığı yazıldı.

Sky'ın haberinde aylar süren pazarlıkların ardından Svilar'la anlaşma sağlandığı ifade edildi. Svilar'ın bir çok kulübün teklifini reddederek Roma'da oynamayı kabul ettiği belirtilirken pazarlıklarda teknik direktör Jose Mourinho ile Genel Menajer Tiago Pinto'nun etkin rol oynadığı kaydedildi.

Sezon sonunda 2017'de Anderlecht'ten 2,5 milyon euroya transfer edilen Svilar, Sırbistan Milli Takımı'nın Dünya Kupası vizesi almasında da büyük rol oynamıştı.

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