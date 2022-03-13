Roma yeni kalecisini Benfica'da buldu

Benfica'nın 22 yaşındaki Sırp kalecisi Mile Svilar'ın Roma'yla anlaştığı yazıldı.



Sky'ın haberinde aylar süren pazarlıkların ardından Svilar'la anlaşma sağlandığı ifade edildi. Svilar'ın bir çok kulübün teklifini reddederek Roma'da oynamayı kabul ettiği belirtilirken pazarlıklarda teknik direktör Jose Mourinho ile Genel Menajer Tiago Pinto'nun etkin rol oynadığı kaydedildi.



Sezon sonunda 2017'de Anderlecht'ten 2,5 milyon euroya transfer edilen Svilar, Sırbistan Milli Takımı'nın Dünya Kupası vizesi almasında da büyük rol oynamıştı.





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