Roma, evinde rahat kazandı!

İtalya Serie A 21. hafta maçında Roma, sahasında Empoli ile karşı karşıya geldi.
Stadio Olimpico'da oynanan maçı Roma 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Roger Ibanez ve 6. dakikada Tammy Abraham kaydetti.
Roma bu sonuçla iki ligde 1 maç sonra galibiyet aldı. Empoli ise ligde çıktı son 2 maçta puan kaybetti.
Alınan bu sonucun ardından Roma puanını 40'a çıkardı. Empoli ise 26 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Roma, Lecce'ye konuk olacak. Empoli, Spezia'yı ağırlayacak.
Stadio Olimpico'da oynanan maçı Roma 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Roger Ibanez ve 6. dakikada Tammy Abraham kaydetti.
Roma bu sonuçla iki ligde 1 maç sonra galibiyet aldı. Empoli ise ligde çıktı son 2 maçta puan kaybetti.
Alınan bu sonucun ardından Roma puanını 40'a çıkardı. Empoli ise 26 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Roma, Lecce'ye konuk olacak. Empoli, Spezia'yı ağırlayacak.
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