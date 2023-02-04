Roma, evinde rahat kazandı!

İtalya Serie A 21. hafta maçında Roma, sahasında Empoli ile karşı karşıya geldi.



Stadio Olimpico'da oynanan maçı Roma 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Roger Ibanez ve 6. dakikada Tammy Abraham kaydetti.



Roma bu sonuçla iki ligde 1 maç sonra galibiyet aldı. Empoli ise ligde çıktı son 2 maçta puan kaybetti.



Alınan bu sonucun ardından Roma puanını 40'a çıkardı. Empoli ise 26 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Roma, Lecce'ye konuk olacak. Empoli, Spezia'yı ağırlayacak.





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