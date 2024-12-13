UEFA Avrupa Ligi 6. Hafta maçında Roma ile Braga karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Roma 3-0'lık skorla kazandı.



Roma'ya galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Lorenzo Pellegrini, 47. dakikada Saud Abdulhamid ve 90+1. dakikada Mario Hermoso kaydetti.



Braga'da Matheus, 68. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.



Bu sonucun ardından Roma, puanını 9'a çıkardı. Braga ise 7 puanda kaldı.



Roma, gelecek maçta AZ Alkmaar'a konuk olacak. Braga ise Union Saint-Gilloise deplasmanına gidecek.



