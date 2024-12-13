Roma, evinde galibiyeti hatırladı

Roma, 2 maçlık beraberlik serisinin ardından sahasında ağırladığı Braga'yı 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Roma, evinde galibiyeti hatırladı
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12 Aralık 2024 22:28
Son güncelleme 13 Aralık 2024 00:12
UEFA Avrupa Ligi 6. Hafta maçında Roma ile Braga karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Roma 3-0'lık skorla kazandı.

Roma'ya galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Lorenzo Pellegrini, 47. dakikada Saud Abdulhamid ve 90+1. dakikada Mario Hermoso kaydetti.

Braga'da Matheus, 68. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Roma, puanını 9'a çıkardı. Braga ise 7 puanda kaldı.

Roma, gelecek maçta AZ Alkmaar'a konuk olacak. Braga ise Union Saint-Gilloise deplasmanına gidecek.

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