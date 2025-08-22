22 Ağustos
Karagümrük-Göztepe
0-027'
22 Ağustos
Arca Çorum FK-Sarıyer
1-024'
22 Ağustos
Bayern Munih-RB Leipzig
0-026'
22 Ağustos
West Ham United-Chelsea
22:00
22 Ağustos
Real Betis-Alaves
22:30
22 Ağustos
PSG-Angers
0-012'

Roma'dan Sancho alternatifi: Eljif Elmas!

Roma, Jadon Sancho transferinin alternatifi olarak Eljif Elmas'ı belirledi.

calendar 22 Ağustos 2025 20:45
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Roma'dan Sancho alternatifi: Eljif Elmas!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Jadon Sancho transferinde zorluk yaşayan Roma, alternatif çözümler arıyor.

Di Marzio'nun aktardığına göre; İtalyan ekibi, bu doğrultuda Leipzig forması giyen Eljif Elmas ile ilgileniyor.

NAPOLI DE TALİP

Kuzey Makedonyalı futbolcuyu bir başka İtalyan ekibi, Napoli de kadrosuna katmak istiyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 19 maçta forma giyen 25 yaşındaki sol kanat, 4 gol ve 1 asist kaydetti.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 3 1 2 0 3 0 5
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Karagümrük 2 0 1 1 0 3 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.