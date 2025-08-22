Roma'dan Sancho alternatifi: Eljif Elmas!

Jadon Sancho transferinde zorluk yaşayan Roma, alternatif çözümler arıyor.



Di Marzio'nun aktardığına göre; İtalyan ekibi, bu doğrultuda Leipzig forması giyen Eljif Elmas ile ilgileniyor.



NAPOLI DE TALİP



Kuzey Makedonyalı futbolcuyu bir başka İtalyan ekibi, Napoli de kadrosuna katmak istiyor.



PERFORMANSI



Geçtiğimiz sezon 19 maçta forma giyen 25 yaşındaki sol kanat, 4 gol ve 1 asist kaydetti.