Roma'dan Nelsson için karar!

Galatasaray'dan devre arası transfer döneminde Roma'ya satın alma opsiyonuyla kiralanan Victor Nelsson, sarı-kırmızılı takıma geri dönmeye hazırlanıyor.
İtalya'dan Il Tempo'da yer alan habere göre, Roma, Nelsson'un sözleşmesinde yer alan 10+2 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmadı ve bu opsiyonun süresi doldu.
Bu gelişmenin ardından Nelsson'un Galatasaray'a geri döneceği belirtildi.
OKAN BURUK DÜŞÜNMÜYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da 26 yaşındaki futbolcuyu yeni sezonda kadroda düşünmüyor.
5 MAÇTA OYNADI
Nelsson, Roma forması altında sadece 5 maçta forma şansı buldu.
GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ
Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen Nelsson'un Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
İtalya'dan Il Tempo'da yer alan habere göre, Roma, Nelsson'un sözleşmesinde yer alan 10+2 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmadı ve bu opsiyonun süresi doldu.
Bu gelişmenin ardından Nelsson'un Galatasaray'a geri döneceği belirtildi.
OKAN BURUK DÜŞÜNMÜYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da 26 yaşındaki futbolcuyu yeni sezonda kadroda düşünmüyor.
5 MAÇTA OYNADI
Nelsson, Roma forması altında sadece 5 maçta forma şansı buldu.
GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ
Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen Nelsson'un Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.