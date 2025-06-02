02 Haziran
Tunus-Burkina Faso
20:30
02 Haziran
FC Lahti-JaePS
18:30
02 Haziran
TPS-EIF
18:30
03 Haziran
Chapecoense-Amazonas FC
01:00
03 Haziran
Paysandu-Criciuma
03:00

Roma'dan Nelsson için karar!

Roma, Victor Nelsson'un satın alma opsiyonunu kullanmadı. Danimarkalı futbolcu, Galatasaray'a geri dönecek.

calendar 02 Haziran 2025 11:50
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Roma'dan Nelsson için karar!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray'dan devre arası transfer döneminde Roma'ya satın alma opsiyonuyla kiralanan Victor Nelsson, sarı-kırmızılı takıma geri dönmeye hazırlanıyor.

İtalya'dan Il Tempo'da yer alan habere göre, Roma, Nelsson'un sözleşmesinde yer alan 10+2 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmadı ve bu opsiyonun süresi doldu.


Bu gelişmenin ardından Nelsson'un Galatasaray'a geri döneceği belirtildi.

OKAN BURUK DÜŞÜNMÜYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da 26 yaşındaki futbolcuyu yeni sezonda kadroda düşünmüyor.

5 MAÇTA OYNADI

Nelsson, Roma forması altında sadece 5 maçta forma şansı buldu.

GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen Nelsson'un Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
YORUM YAZ
Yorum yazabilmek ve okuyabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
SON HABERLER
Tümü
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.