MOURINHO'NUN DEĞİŞİKLİKLERİ DAMGA VURDU

İtalya Serie A'da Jose Mourinho'nun takımı Roma ile Igor Tudor'un çalıştırdığı Hellas Verona karşı karşıya geldi.Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Hellas Verona karşılaşmada 5. dakikada Antonin Barak ve 20. dakikada Adrien Tameze ile 2-0 öne geçerken, Roma bu gollere 65. dakikada Vristian Volpato be 84. dakikada Edoardo Bove ile karşılık verdi.Karşılaşmaya Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun oyuncu değişiklikleri damga vurdu. Portekizli teknik adam, 2-0 yenik durumdayken 62. dakikada Cristian Volpato'yu oyuna aldı. 18 yaşındaki futbolcu 65. dakikada ağları sarstı. Mourinho 78'de bu kez 19 yaşındaki Edoardo Bove'yi oyuna alırken, Bove de 84'te fileleri sarstı.Bu sonucun ardından Roma 41, Hellas Verona ise 37 puana yükseldi.Ligin bir sonraki haftasında Roma deplasmanda Spezia ile karşılaşacak. Verona ise kendi sahasında Venezia'yı ağırlayacak.Öte yandan hamleleriyle maça damga vuran Mourinho, uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü.