Roma, Bologna'ya 5 golle patladı

İtalya Serie A'nın 11. haftasında Bologna ile Roma karşı karşıya geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Roma, Bologna'ya 5 golle patladı
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13 Aralık 2020 18:55
İtalya Serie A'nın 11. hafta mğcadelesinde Bologna ile Roma karşı karşıya geldi. Roma maçı 5-1 kazandı.

Mücadelede Roma'nın golleri 5. dakikada Poli(KK), 10. dakikada Dzeko, 15. dakikada Pellegrini, 35. dakikada Veretout ve 44. dakikada Mkhitaryan'dan geldi.

Bologna'nın mücadeledeki tek golü 24. dakikada Cristante'nin kendi kalesini bulmasıyla geldi.

Bu sonuçla birlikte Roma, puanını 21'e yükseltti. Bologna ise 12 puanla 12. sırada kaldı.

Roma, Serie A'nın 12. haftasında sahasında Torino ile karşılaşacak. Bologna ise aynı haftada Spezia'ya konuk olacak.



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