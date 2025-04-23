Roland Sallai: 'Kanat oynadım, 2 gol attım'

Galatasaray'ın Macar yıldızı Roland Sallai,, Tümosan Konyaspor'u 5-1 mağlup edip Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldikleri maçın ardından konuştu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Mücadelede 2 gol atan Roland Sallai, "Herkes iyi performans gösterdi. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık ve bu şekilde devam etmek istiyoruz. Kendi performansım da iyiydi. Asıl istediğim takıma yardımcı olmak, kanat oynadığım için 2 gol attım ve mutluyum." dedi.
Macar oyuncu, "Lig maçı var şimdi. Bu performansı devam ettirmek istiyoruz. Eve gideceğiz ve dinlenmemiz gerekiyor. Odak noktamız lig maçı olacak. En önemli maç, önümüzdeki maç. Hem ligi hem de kupayı kazanmak istiyoruz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
BASIN MENSUPLARINA AÇIKLAMA
Sallai, maçın ardından MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda gazetecilerin sorularını cevapladı.
İyi bir mücadele ortaya koyduklarını ifade eden Sallai, "Daha önemlisi takımın galip gelmesiydi. Hedefimiz finale gitmekti, bunu da başardık. Şimdi de yolumuza devam etmemiz gerekiyor." dedi.
Sallai, sağ bekte, sol bekte veya kanatta hiç fark etmeden oynadığını, önemli olanın formayı giymek olduğunu aktardı.
Her zaman yüzde yüzünü vermeye hazır olduğunu anlatan Sallai, "Bugün kanatta oynadım ve takıma iki golle katkı sağladım. Hocamız önümüzdeki maçlarda ne düşünürse ben hazırım. Hızlı bir şekilde dinlenip kendimize gelmemiz gerekiyor. Hafta sonu çok önemli bir maçımız var, ona odaklanmamız gerekiyor. Kazanmaya devam etmek istiyoruz. Hem ligde hem de kupada iyi bir yolda devam ediyoruz. Bu yolda devam etmek için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.
Mücadelede 2 gol atan Roland Sallai, "Herkes iyi performans gösterdi. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık ve bu şekilde devam etmek istiyoruz. Kendi performansım da iyiydi. Asıl istediğim takıma yardımcı olmak, kanat oynadığım için 2 gol attım ve mutluyum." dedi.
Macar oyuncu, "Lig maçı var şimdi. Bu performansı devam ettirmek istiyoruz. Eve gideceğiz ve dinlenmemiz gerekiyor. Odak noktamız lig maçı olacak. En önemli maç, önümüzdeki maç. Hem ligi hem de kupayı kazanmak istiyoruz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
BASIN MENSUPLARINA AÇIKLAMA
Sallai, maçın ardından MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda gazetecilerin sorularını cevapladı.
İyi bir mücadele ortaya koyduklarını ifade eden Sallai, "Daha önemlisi takımın galip gelmesiydi. Hedefimiz finale gitmekti, bunu da başardık. Şimdi de yolumuza devam etmemiz gerekiyor." dedi.
Sallai, sağ bekte, sol bekte veya kanatta hiç fark etmeden oynadığını, önemli olanın formayı giymek olduğunu aktardı.
Her zaman yüzde yüzünü vermeye hazır olduğunu anlatan Sallai, "Bugün kanatta oynadım ve takıma iki golle katkı sağladım. Hocamız önümüzdeki maçlarda ne düşünürse ben hazırım. Hızlı bir şekilde dinlenip kendimize gelmemiz gerekiyor. Hafta sonu çok önemli bir maçımız var, ona odaklanmamız gerekiyor. Kazanmaya devam etmek istiyoruz. Hem ligde hem de kupada iyi bir yolda devam ediyoruz. Bu yolda devam etmek için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.