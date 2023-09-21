Benfica Teknik DirektörüŞampiyonlar Ligi'nde Salzburg'u ağırladıkları ve 2-0 yenildikleri maçın ardından Halil Umut Meler ile ilgili konuştu.Alman teknik adam, Salzburg'un iki penaltı kullandığı, birini kaçırdığı maçta Benfica'nın da penaltısının olduğunu söyledi.Maçtan sonra konuşan 56 yaşındaki teknik adam "" dedi.Roger Schmidt ayrıca "" ifadelerini kullandı.Halil Umut Meler'in yönettiği maçta Mustafa Eyisoy ve Kerem Ersoy yardımcı hakem olarak görev yaptı.