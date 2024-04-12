Roger Schmidt'ten gelen ıslıklara cevap

Benfica teknik direktörü Roger Schmidt, 2-1 kazanılan Marsilya maçı sonunda açıklamalarda bulundu.



Roger Schmidt yaptığı açıklamada, "İyi oynadığımızı düşünüyorum, üçüncü golü atma şansımız vardı ama iki güzel gol attık. Bu futbolun bir parçası, bir hata yaptık ve onları tura dahil ettik ama maçı kazandık. Elbette daha iyi bir sonuç alabilirdik ama şimdi ikinci maçta turu geçmeyi hak ettiğimizi göstermeliyiz. Gol atma şansları yoktu, oyunu iyi kontrol ettik ve iyi bir ritim yakaladık. Sonra topu kaybettik ve üçüncü golü atma şansımız vardı. Aubameyang akıllı biri, topu tuttu ve kalitesini gösterdi.'' dedi.



Sözlerine devam eden tecrübeli teknik adam, ''Bu seviyede bir sonraki tura geçmek için iki kez maksimum seviyede oynamanız gerekir. Taraftarların ıslıklamasına şaşırmadım. İlk kez olmadığını biliyorum ama çeyrek finalde kazanırsanız ve bu olursa biraz şaşırırsınız... Bu Benfica'nın bir parçası, sorun değil, gelecek hafta yarı finalde olmayı hak ettiğimizi göstermeliyiz. Burada yeni değilim, bunu iki yıldır biliyorum, bu da işin bir parçası ama bence ilk maçı kazandığınızda her zaman iyidir." ifadelerini kullandı.





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