Rodrygo yıldızlaştı, Real Madrid deplasmanda kazandı

İspanya La Liga'nın 37. haftasında Real Madrid deplasmanda Sevilla'yı 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Rodrygo yıldızlaştı, Real Madrid deplasmanda kazandı
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27 Mayıs 2023 22:28
Son güncelleme 27 Mayıs 2023 22:46
İspanya La Liga'da 37.hafta mücadelesinde Real Madrid deplasmanda Sevilla ile karşı karşıya geldi.

Ramon Sanchez Pizjuan stadındaki karşılamadan, Rodrygo'nun 29. ve 69. dakikalarda attığı iki golle Real Madrid galip ayrıldı. Sevilla'nın tek golünü ise 3. dakikada Rafa Mir kaydetti. Ev sahibi ekipte 83. dakikada Marcus Acuna kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla beraber Real Madrid 77 puanla 2.sıradaki yerini korurken Sevilla, 49 puan ile 10.sırada yer aldı. 

Real Madrid önümüzdeki hafta sahasında Athletic Bilbao ile Sevilla ise deplasmanda Real Sociedad'ın konuğu olacak.





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