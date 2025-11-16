16 Kasım
Macaristan-İrlanda
17:00
16 Kasım
Portekiz-Ermenistan
17:00
16 Kasım
Azerbaycan-Fransa
20:00
16 Kasım
Ukrayna-İzlanda
20:00
16 Kasım
Arnavutluk-İngiltere
20:00
16 Kasım
Sırbistan-Letonya
20:00
16 Kasım
İsrail-Moldova
22:45
16 Kasım
İtalya-Norveç
22:45
16 Kasım
Nijerya-Kongo D. Cumhuriyeti
22:00

Rodrygo'dan Galatasaray'ı heyecanlandıran hareket!

Real Madrid forması giyen Rodrygo, Brezilya - Senegal maçının ardından Ismail Jakobs ile forma değiştirdi. Rodrygo'nun, Jakobs'u sosyal medyadan takip etmesi taraftarları heyecanlandırdı.

calendar 16 Kasım 2025 11:31
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Rodrygo'dan Galatasaray'ı heyecanlandıran hareket!
Brezilya ile Senegal hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Brezilya, rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti.

Bu maçın ardından Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıran bir gelişme yaşadı.

FORMA DEĞİŞTİRDİ, TAKİP

Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Rodrygo, maçın ardından Senegal'den Ismail Jakobs ile forma değiştirdi. Rodrygo, daha sonra ise Jakobs'u sosyal medya hesabından takibe aldı.

YORUMLAR BAŞLADI


Rodrygo'nun bu hamlesi Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı. Galatasaraylı taraftarlar, Brezilyalı yıldız için sosyal medyada yorum yapmaya başladı.

GERİ PLANA DÜŞTÜ

24 yaşındaki Brezilyalı yıldız, Real Madrid'de Xabi Alonso'nun teknik direktörlük görevine gelmesiyle bu sezon geri plana düştü.

Real Madrid'de bu sezon daha çok hamle oyuncusu olan Rodrygo, 13 maçta 359 dakika süre buldu. Rodrygo, bu maçlarda 2 asist yaptı.



  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
