Rodrygo'dan ayrılık yanıtı!

Real Madrid forması giyen Rodrygo, kulüp istemediği sürece takımdan ayrılmayı düşünmediğini söyledi.

calendar 07 Ekim 2025 12:49
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Rodrygo'dan ayrılık yanıtı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Real Madrid forması giyen Rodrygo, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

İspanyol devinde bu sezon Xabi Alonso'nun ilk 11'de fazla forma şansı vermediği isimlerden biri olan Rodrygo, yedek kalmasıyla ilgili olarak, "Teknik direktörün kararlarına saygı duymak gerekiyor. Eğer ilk 11'de başlarsam yüzde yüzümle oynarım, yedek kulübesinde olursam da aynı şeyi yaparım. 20 dakika oynarsam, bunu en iyi şekilde değerlendirmem gerekir. Bu kulüpte oynadığım her dakikada keyif almaya çalışıyorum." dedi.

Rodrygo ayrıca, "Real Madrid istediği sürece burada kalacağım. Bana, "Rodrygo kendine kulüp bul." dedikleri zaman "Tamam" derim. Ama bana böyle bir şey söylemediler." sözlerini kullandı.


Real Madrid'de bu sezon 8 maçta süre bulan Rodrygo, 2 asist yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.