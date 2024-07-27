Rodrigo Becao'ya Fransa'dan talip

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Stoper transferi yapması beklenen Lyon, Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki savunma oyuncusu Rodrigo Becao'yu gündemine aldı. Fransız ekibinin önümüzdeki günlerde Kanarya ile temasa geçmesi bekleniyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Rodrigo Becao'ya Fransa'dan talip
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27 Temmuz 2024 10:17
Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao'ya Fransa'da talip çıktı.

Sambacı'ya Fransız ekibi Lyon'un talip olduğu öğrenildi. Savunmaya takviye yapmayı planlayan Ligue 1 ekibinin 28 yaşındaki oyuncuyu transfer listesine eklediği ve önümüzdeki günlerde Fenerbahçe ile temasa geçeceği öğrenildi.

FENERBAHÇE'DE YEDEK OLARAK DÜŞÜNÜYOR

Sarı-Lacivertliler'in Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho'nun yedek stoper olarak kadroda düşündüğü tecrübeli futbolcunun da ayrılığa sıcak baktığı gelen haberler arasında.



Geçen sezon başında Serie A ekibi Udinese'den yaklaşık 9 milyon Euro'ya kadroya katılan Becao geçirdiği sakatlıkların da etkisiyle Sarı-Lacivertli formayla 22 maça çıkabildi. Becao, söz konusu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti.

RODRIGO BECAO'NUN DEĞERİ

Fenerbahçe ile 2028'e kadar kontratı bulunan Rodrigo Becao'nın en güncel verilere göre 8 milyon Euro market değeri biçiliyor. Lyon'un kapıyı kaç para bedel ile çalacağı ise merak konusu...  

 
 

 

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