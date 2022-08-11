Rodgers: 'Chelsea, Fofana için teklif yaptı'

Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers, Wesley Fofana için transfer açıklamasında bulundu.



Rodgers, "Fofana için Chelsea'den iki teklif aldık. Ama ikisi de değerlendirmeye değer teklifler değildi." açıklamasında bulundu.



49 yaşındaki teknik adam ayrıca, Londra temsilcisinden 21 yaşındaki futbolcu için iki teklif sonrasında yeni bir hamle gelmediğini söyledi.



Leicester City ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Fransız Fofana'nın güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor.





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