Rodgers, Benitez, Zidane: 'Newcastle'a gitmiyoruz!'

Dünyaca ünlü teknik direktörler Brendan Rodgers, Rafael Benitez ve Zinedine Zidane, kendileri hakkında çıkan Newcastle United iddiaları için açıklamalarda bulundu.



RODGERS: "GİTMİYORUM!"



Şu anda Leicester City'nin teknik direktörlük koltuğunda oturan Rodgers, "Leicester City ile 2025 yılına kadar sözleşmem var. Newcastle United'a gitmiyorum." diyerek kapıyı kapattı.



BENITEZ: "NEWCASTLE'IN YOLU AÇIK OLSUN"



Everton Teknik Direktörü Rafael Benitez ise, "Endişelenecek bir şey yok. Everton'da devam ediyorum, Newcastle'a gitmiyorum! Newcastle'ın yolu açık olsun!" dedi ve net bir şekilde takımda kalacağını açıkladı.



ZIDANE: "TEŞEKKÜRLER AMA OLMAZ"



Şu sıralar boşta olan ve son olarak Real Madrid'i yöneten Zinedine Zidane da Newcastle United'ın kendisine olan ilgisini teşekkür ederek geri çevirdi.



3 hoca adayından istediğini alamayan Newcastle'ın diğer adayları Lucien Favre, Antonio Conte ve Steven Gerrard ile görüşme yapacağı belirtildi.



DÜNYANIN EN ZENGİN KULÜPLERİ ARASINDA



İngiltere Premier Ligi, Suudi Arabistan kaynaklı şirketlerden oluşan konsorsiyumun İngiliz futbol takımı Newcastle United'ı satın almasına onay verildiğini duyurmuştu.



Yaklaşık 352 milyon euro değerindeki satış, yaklaşık 18 aydır yetkili merciler tarafından onaylanmayı bekliyordu.



Bu satışla Newcastle United, dünyanın en zengin kulüpleri arasına girdi. Newcastle United'ın yeni sahibi Suudi prens Mohammed bin Salman, Newcastle için gelecek sezon 1.5 milyar euro transfer bütçesi ayırmayı planlıyor.



Kulüp yönetiminde yetki Suudi Arabistan hükümetinde değil, konsorsiyumda olacak.





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