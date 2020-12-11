Robin van Persie'den Chiellini itirafı

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Robin van Persie, Arsenal'de 8 yıl görev almıştı. Hollandalı takım kaptanlığı yaptığı dönemde oyuncu alımında da rol üstlendiğini açıkladı.



37 yaşındaki van Persie açıklamasında, Juventus'un deneyimli stoperi Chiellini için Wenger'in kapısını çaldığını açıkladı.



"ŞAMPİYON OLAMAYACAKTIK"



van Persie transfer itirafında; "Arsenal'in ligi kazanması için ne yapabileceğimize dair düşüncelerim vardı. Kazanma mentalitemizin düşük olduğunu düşünüyordum ve Arsene Wenger'den Chiellini ile imzalamasını istedim. O bir kazanan. Bugün 36 yaşında ama yüzüne bir dirsek atıp, sarı kart bile görmez. Takımınızda böyle kazananlara ihtiyacınız var. Bana göre takımımız şampiyonluk için yeterli düzeyde değildi." dedi.



van Persie, Arsenal'den ayrıldıktan sonra United'da oynadığı dönemde bir kez Premier Lig şampiyonu oldu.



