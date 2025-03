Roberto Mancini: 'Ben bunlara dikkat ederim'

Juventus'un Thiago Motta ile yollarını ayırmasının ardından İtalyan ekibinin gündemine gelen Roberto Mancini, katıldığı etkinlikte sorulara cevap verdi.



Juventus, Thiago Motta ile yollarını ayırmasının ardından sezon sonuna kadar takımı Mancini'yi emanet etmek istemiş ancak Mancini bu teklifi kabul etmemişti. Juventus daha sonra Igor Tudor'u göreve getirmişti.



"NE OLDU BİLMİYORUM"



Katıldığı etkinlikte, Thiago Motta ile Juventus'ta nelerin yanlış gittiği sorulan Mancini, "Dürüst olmak gerekirse hiçbir fikrim yok, bilmiyorum." yanıtını verdi.



"BUNLARA DİKKAT EDERİM"



60 yaşındaki teknik adam, "Bir sonraki kulübünü seçerken hangi kriterleri göz önüne alıyor?" sorusunun ardından, "Öncelikle nereye gittiğimi, kiminle çalışacağımı, sözleşme imzalayabileceğim oyuncu seçeneklerini, büyük harcamalar yapmak isteyip istemediklerini anlamam gerekiyor." dedi.



Açıklamalarına devam eden Mancini, "Teknik direktörlerin de sorumlulukları var ve işler iyi gitmezse sorumluluğu almaları doğru olur. Teknik direktör takıma, nasıl oynaması gerektiğine karar verir, takımdaki oyunculardan daha fazla kazanır. Bu yüzden hata olduğunda faturayı ilk onların ödemesi doğru olur. Bu, tüm oyuncuları değiştirmekten daha kolaydır. Bununla birlikte, eğer bir teknik direktör göreve yeni başlamışsa, kulübün ona zaman tanıması gerekir. İtalya'da bu konudaki kültür, yeni teknik direktörün gelişinden sonra altı ay içinde işler iyi gitmezse teknik direktörün tartışmaya açılacağı, eleştirileceği yönünde olmuştur. İngiltere'de de artık böyle olmaya başladı. Sizi destekleyen bir kulübünüzün olması çok önemli." dedi.



Ülkesi İtalya ile birlikte İngiltere'de de çalışan Mancini, iki ülke arasındaki kültürleri, "İngiltere'de her şeyi menajer yapardı. Seyahatleri organize etmek bile buna dahil. Sportif direktör yoktu ve bu yüzden her şeyi teknik direktör yapmak zorundaydı. İtiraf etmeliyim ki bu her zaman o kadar da kötü değildi. İtalya'da ise bir sportif direktör ve bir genel müdür var. Şimdi İngiltere'de de işler değişti. Onlarda da bir sportif direktör var. İngiltere'de kültür de farklıydı. Kazansanız da kaybetseniz de o akşam herkes bara giderdi. Bu sadece bir futbol maçı olarak görülürdü. Kaybederseniz bir sonraki maçta telafi edebilirdiniz. Böyle bir tutum İtalya'da nadir görülmüştür. Bu yüzden İtalya'da teknik direktörler üzerindeki baskı çok daha fazladır." sözlerini sarf etti.