Roberto De Zerbi için 2 dev yarışta

Brighton ile iyi bir performans sergileyen Roberto De Zerbi için Bayern Münih ve Liverpool sıraya girdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Roberto De Zerbi için 2 dev yarışta
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01 Nisan 2024 20:11
Bu sezonun sonunda teknik direktörleriyle yollarını ayıracak olan Liverpool ve Bayern Münih, genç teknik adam için harekete geçtiler.

15 MİLYONLUK MADDESİ VAR

Fabrizio Romano'nun haberine göre Bayern Münih ve Liverpool, Brighton ile iyi bir performans gösteren Roberto De Zerbi'yi, teknik direktör listesinin üst sıralarında tutuyor.

Bayern Münih ile Roberto De Zerbi, direkt olarak iletişime geçtiği ve Bayern'in başka adayları da olduğu söylendi.

Ayrıca Liverpool'un ise De Zerbi'yi çok beğendiği ancak öncelik Sporting teknik direktörü Ruben Amorim'e verilmiş durumda oldu iddia edildi.

Son olarak Roberto De Zerbi'nin sözleşmesinde 15 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi de yer alıyor.

80 MAÇA ÇIKTI

Brighton ile yaklaşık 2 sezonda 80 resmi maça çıkan Roberto De Zerbi bu karşılaşmalarda 37 galibiyet, 17 beraberlik ve 26 mağlubiyet alırken, maç başına 1.60 puan ortalaması tutturdu.

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