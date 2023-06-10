'Road Race Kırıkkale 2.2' bisiklet yarışlarının ilk gün etapları tamamlandı

Kırıkkale'de Uluslararası Bisiklet Birliği ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen elit ve genç erkekler kategorisi yarışları sona erdi.



Millet Bahçesi önünden başlayan ve aynı yerde tamamlanan yarışlarda, elit erkekler kategorisinde Yunan sporcu Nikiforos Arvanitou birinci, Konya Büyükşehir Belediye Spor Kulübünden Burak Abay ikinci, Spor Toto CYCLİNG TEAM sporcusu Ahmet Örken de üçüncü oldu.



Genç erkekler etabını ise Konya Büyükşehir Belediye Spor Kulübünden Serdar Gedik birinci, Bulgar sporcu Radostin Zlatev ikinci, Taşkent Spor Kulübünden İbrahim Hamdi Şekerci üçüncü tamamlandı.



Sporcuların madalyaları Vali Yardımcısı Mehmet Soylu, kaymakamlar ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön tarafından verildi.



"Olimpik pedallar Anadolu'nun kalbinde" mottosuyla düzenlenen organizasyonda, yarın elit erkekler 164 kilometre ve genç erkekler 116 kilometre yol yarışları koşulacak, saat 10.30'da ise halk turu yarışı yapılacak.



Genç erkekler etabı birincisi Serdar Gedik, gazetecilere yaptığı açıklamada, etabın çok zorlu geçtiğini belirterek, bitişin çok güzel olduğunu söyledi.



Başarısını yarınki yarışta da korumaya çalışacağını belirten Gedik, hedefinin yine birincilik olduğunu ifade etti.









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