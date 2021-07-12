Rizesporlu Djokovic'ten Süper Lig'e övgü

Çaykur Rizespor'a geçen sezon devre arasında katılan 31 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusu Damjan Djokovic, takımının yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde AA muhabirine, takıma geldiğinde Kovid-19'dan dolayı zor bir süreç yaşadığını söyledi.Takım arkadaşlarının yoğun desteğiyle takımı ligde tutmayı başardıklarını anlatan Djokovic, Türkiye'ye uyum sağladığını belirtti.Djokovic, Türkiye'deki hedeflerine ilişkin şunları dile getirdi:"Hedefim bireysel olarak sakatlanmadan güzel sezon geçirmek. Olabildiğince oynayıp bu takımın başarısına katkıda bulunmak istiyorum. Takım olarak da ilk hedefimiz ligde kalmak. Gelecek iyi oyuncularla umarım ligin üst sıralarında yer alırız. Yeni bir takım oluşturacağız. Sezon başında nasıl hazırlanırsanız, iyi oyuncular gelirse onun üzerine tabii ki bir şeyler inşa edebilirsiniz ama istediğiniz kadar kaliteli oyuncular getirin eğer o takım olgusunu sahaya yansıtamazsanız başarısız olursunuz. Biz geçen sezon sonunda aslında bunu yakaladık, o takım olgusunu bir şekilde oluşturduk. Bunun üzerine koyabilirsek bu sezon da güzel şeyler yapabiliriz. Burada iyi çalışıp sezon öncesi hazırlığımızı iyi bir şekilde tamamlamak istiyoruz. Uzun bir sezon olacak, umarım sezon sonunda da ligi güzel bir yerde bitiririz."Türkiye'ye geldiğinde üst düzey futbol ülkesini gördüğünü aktaran Djokovic, iç sahada taraftar desteğini hissetmek istediklerini bildirerek, "Nereye gitsem sürekli Türk taraftarının ne kadar ateşli ve destekleyici olduğunu söylüyorlardı. Canlı olarak bunu görmek ve yaşamak istiyorum. Taraftarın gelişi bizim için çok güzel olacak. Türkiye ligi bence Avrupa'nın en iyi 8 liginden biri ve gelecekte de çok daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum." diye konuştu.Takımın şu anki durumu ve performansına işaret eden Djokovic, sözlerini şöyle sürdürdü:"Geçen sezondan 7-8 oyuncu kaldı ve yeni oyuncular katılacak. Şu anda iyi bir grup oluşturduğumuzu söyleyebilirim. Kadromuzda çok fazla genç oyuncu var. Gelecek yeni oyuncularla umarım bu atmosferi devam ettirip güzel bir takım oluştururuz. Takıma geldiğimde bir uyum süreci yaşandı ama yine de elimden geldiğini yapmaya çalıştım. Ben her zaman yüzde 100'ünü sahaya veren bir futbolcuyum ve şu ana kadar göstermiş olduğum performanstan memnunum. Bunu da geliştirebileceğimi düşünüyorum. Sezon başında takımla birlikte hazırlık kampı geçirerek çok daha iyi hazırlanıp, takım arkadaşlarınızı çok daha iyi tanıyıp daha iyi bir sezon geçirebilirsiniz. Hedefim aslında bu hazırlık kampıyla daha iyi uyum sağlayıp takım arkadaşlarımla güzel sezon geçirmek."Djokovic, takımda ilk formayı Fenerbahçe'ye karşı giydiğini kaydederek, "Fenerbahçe'ye karşı oynamak benin için tabii ki çok özel bir histi ama bu hissi Türkiye'de büyük takımlara karşı özellikle İstanbul'daki takımlara karşı oynadığınızda hissediyorsunuz. Çünkü Türkiye ligi dünya çapında takip edilen bir lig ve dünya çapında da Türk taraftarlar bu ligi seyrediyorlar." ifadelerini kullandı.Çaykur Rizespor'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu aktaran Djokovic, "Rize küçük bir şehir olmasına rağmen çok iyi vakit geçiriyorum. Önceden de çay içiyordum ama bunu Rize'de içmek farklı kılıyor durumu. Benim asıl mücadelem sütlaç ve baklavaya karşı. Çünkü dayanılmazlar ama ben o savaşı kazanacağımı düşünüyorum." dedi.Djokovic, yabancı oyuncu sınırlamasıyla ilgili olarak ise "Tabii ki daha az yer olduğu için buradaki yabancı oyuncular kendilerini daha çok göstermek zorunda kalacak. Yabancı oyuncuların ligde forma kapmak için daha çok savaşmaları gerekecek. Bu aslında iki taraf için de kazan kazan olacak. Daha kaliteli oyuncular gelecek ve bu kalitede lige yansıyacak." değerlendirmesinde bulundu.