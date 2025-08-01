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Rizespor, Faye'yi Erokspor'a kiraladı

Çaykur Rizespor, Senegalli forvet Mame Mor Faye'yi bir kez daha Esenler Erokspor'a kiraladı. Geçtiğimiz sezon etkili bir performans sergileyen Faye, 2025-26 sezonunun sonuna kadar 1. Lig ekibinde forma giyecek.

calendar 01 Ağustos 2025 18:33
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Rizespor, Faye'yi Erokspor'a kiraladı
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Çaykur Rizespor, Mame Mor Faye'yi 2025-26 sezonunun sonuna kadar 1'inci Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'a kiraladı.

Çaykur Rizespor, Senegalli forvet Mame Mor Faye'yi, 2025-26 sezonunun sonuna kadar 1'inci Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'a kiralandığını açıkladı.

Geçtiğimiz sezon yine Esenler Erokspor'da kiralık olarak forma terleten Mame Mor Faye, çıktığı 23 maçın 15'inde ilk 11'de yer alırken 6 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Yeşil-Mavili ekibin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Faye'ye sağlıklı ve başarılı bir sezon diliyoruz. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" İfadelerine yer verildi.

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