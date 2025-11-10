09 Kasım
Kocaelispor-Galatasaray
1-0
09 Kasım
Fenerbahçe-Kayserispor
4-2
09 Kasım
Samsunspor-Eyüpspor
1-0
09 Kasım
Lorient-Toulouse
1-1
09 Kasım
Atalanta-Sassuolo
0-3
09 Kasım
Bologna-SSC Napoli
2-0
09 Kasım
Genoa-Fiorentina
2-2
09 Kasım
Roma-Udinese
2-0
09 Kasım
Inter-Lazio
2-0
09 Kasım
Karagümrük-Konyaspor
2-0
09 Kasım
Angers-Auxerre
2-0
09 Kasım
Celta Vigo-Barcelona
2-481'
09 Kasım
Strasbourg-Lille
2-0
09 Kasım
Lyon-PSG
2-3
09 Kasım
FC Utrecht-Ajax
2-1
09 Kasım
NEC Nijmegen-FC Groningen
2-0
09 Kasım
Alkmaar-PSV Eindhoven
1-5
09 Kasım
Metz-Nice
2-1
09 Kasım
Rayo Vallecano-Real Madrid
0-0
09 Kasım
Mallorca-Getafe
1-0
09 Kasım
Valencia-Real Betis
1-1
09 Kasım
Athletic Bilbao-Real Oviedo
1-0
09 Kasım
M.City-Liverpool
3-0
09 Kasım
N. Forest-Leeds United
3-1
09 Kasım
C.Palace-Brighton
0-0
09 Kasım
Brentford-Newcastle
3-1
09 Kasım
Aston Villa-Bournemouth
4-0
09 Kasım
E. Frankfurt-Mainz 05
1-0
09 Kasım
VfB Stuttgart-Augsburg
3-2
09 Kasım
Freiburg-St. Pauli
2-1
09 Kasım
Arca Çorum FK-Iğdır FK
3-1
09 Kasım
Pendikspor-Ümraniye
3-0
09 Kasım
Erzurumspor-Esenler Erokspor
1-1
09 Kasım
A.Demirspor-Keçiörengücü
2-7
09 Kasım
Go Ahead Eagles-Feyenoord
2-1

Rizespor'dan hakemlere tepki!

Çaykur Rizespor, hakem kararları hakkında açıklama yayınladı.

calendar 10 Kasım 2025 00:12
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Rizespor'dan hakemlere tepki!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Çaykur Rizespor Kulübü, oynadıkları maçlardaki hakem kararlarına tepki gösterdi.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, son haftalarda oynadıkları karşılaşmalarda yaşanan bazı hakem kararları, camianın ve kamuoyunda ciddi soru işaretlerine yol açtığı iddia edildi.

Haftalar ilerledikçe futbolcuların ve teknik ekibin sahadaki emeklerinin tartışmalı kararlar nedeniyle gölgede kalmasından derin endişe duyulduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:


"Aleyhimize verilen faul kararlarının, benzer pozisyonlarda lehimize uygulanmaması, haksız şekilde kesilen ataklar ve uygulamalarda standardın sağlanamaması bizleri kaygılandırmaktadır. Son oynadığımız Gaziantep FK karşılaşmasında verilen penaltı kararı ise sadece kulübümüzü değil, spor kamuoyunu da şaşkınlığa uğratmıştır. VAR incelemesinin hangi gerekçeyle devreye girdiği, izleme sonrası verilen karar futbolun sahada kalma inancını zedelemiştir."

Açıklamada, geçmiş yıllardan bu yana benzer tartışmalı kararların sıklıkla Çaykur Rizespor aleyhine verildiği ileri sürülerek, "Kulübümüzün ve taraftarlarımızın haklı bir sorgulama içerisine girmesine neden olmaktadır. Çaykur Rizespor olarak tek arzumuz, yaşanan bu süreçlerin dikkatle incelenmesini ve tüm kulüpler için eşit standartların uygulanmasını talep ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
