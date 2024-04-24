Rizespor'a yıldız oyuncusundan kötü haber

Çaykur Rizespor'da sakatlanan İngiliz futbolcu Jonjo Shelvey'in tedavisine başlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Rizespor'a yıldız oyuncusundan kötü haber
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24 Nisan 2024 16:19
Çaykur Rizespor Kulübü Asbaşkanı ve Sağlık Komisyonu Başkanı Hasan Türüt, antrenmanda sakatlanan İngiliz futbolcu Jonjo Shelvey'de kas ezilmesi, kanama ve ödem tespit edildiğini bildirdi.

Türüt, yaptığı yazılı açıklamada, Shelvey'in RAMS Başakşehir maçı hazırlıkları kapsamında yapılan son antrenman öncesi aldığı darbeyle sakatlandığını anımsattı.

Oyuncunun muayene ve tetkiklerinin yapıldığını belirten Türüt, "Muayene sonucunda, kas ezilmesi, kanama ve ödem tespit edilmiş olup tedavisi devam etmektedir. Futbolcumuza 'Geçmiş olsun.' dileklerimizi iletiyoruz." ifadesini kullandı.

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