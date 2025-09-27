27 Eylül
Gaziantep FK-Samsunspor
17:00
27 Eylül
Eyüpspor-Göztepe
17:00
27 Eylül
Heracles-S. Rotterdam
22:00
27 Eylül
Excelsior-PSV Eindhoven
21:00
27 Eylül
FC Volendam-PEC Zwolle
19:45
27 Eylül
Ajax-NAC Breda
17:30
27 Eylül
PSG-Auxerre
22:05
27 Eylül
Toulouse-Nantes
20:00
27 Eylül
Lorient-AS Monaco
18:00
27 Eylül
Cagliari-Inter
21:45
27 Eylül
Juventus-Atalanta
19:00
27 Eylül
Como-Cremonese
16:00
27 Eylül
Villarreal-Athletic Bilbao
22:00
27 Eylül
Mallorca-Alaves
19:30
27 Eylül
Atletico Madrid-Real Madrid
17:15
27 Eylül
Getafe-Levante
15:00
27 Eylül
Tottenham-Wolves
22:00
27 Eylül
N. Forest-Sunderland
19:30
27 Eylül
M.City-Burnley
17:00
27 Eylül
Leeds United-Bournemouth
17:00
27 Eylül
C.Palace-Liverpool
17:00
27 Eylül
Chelsea-Brighton
17:00
27 Eylül
Brentford-M. United
1-019'
27 Eylül
Mönchengladbach-E. Frankfurt
19:30
27 Eylül
Wolfsburg-RB Leipzig
16:30
27 Eylül
St. Pauli-Leverkusen
16:30
27 Eylül
Mainz 05-B. Dortmund
16:30
27 Eylül
FC Heidenheim-Augsburg
16:30
27 Eylül
Ümraniye-Arca Çorum FK
19:00
27 Eylül
Esenler Erokspor-Iğdır FK
16:00
27 Eylül
Karagümrük-Trabzonspor
20:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Rize'de Kaçkar By UTMB heyecanı

Rize'nin dünyaca ünlü Ayder Yaylası'nda düzenlenen dünyanın en prestijli ultra dağ maratonu UTMB Dünya Serisi'nin Türkiye'deki ilk ayağı 'Kaçkar by UTMB' başladı.

calendar 27 Eylül 2025 14:13 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2025 14:19
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Rize'de Kaçkar By UTMB heyecanı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın himayesinde, Rize Valiliği'nin koordinasyonunda Rize- Kaçkar Dağları'nda planlanan Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) Dünya Serisi'nin Türkiye etabı olan 'Kaçkar by UTMB' Ayder Yaylası'nda başladı.

Günler öncesinde bölgeye gelen yerli, yabancı bin 604 sporcu, 20K ile 50K kategorilerinde koştu. Saat 07.00'de 50K parkurunun startı verilerek başlayan ultra dağ maratonu, Kaçkar Dağları'nın yemyeşil patikalarında kıyasıya rekabete sahne oldu. Yarış öncesi Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, parkurlar hakkında yetkililerden bilgi alıp, sporcularla bir araya geldi.

'KAÇKARLARDA HERŞEY VAR'

Yarış öncesi sporculara seslenen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Değerli yarışmacılar Kaçkar UTMB'ye hoş geldiniz. Arkadaşlarımız bu organizasyonu hazırlamak için çok çalıştı. Biliyorsunuz, geçtiğimiz hafta bir sel oldu ama buna rağmen yolları açtık. Herkes çok çalıştı. Yolları açtık. Dereleri düzenledik ve bu organizasyonu yapmayı başardık. Yarışmaya devam; enerji var, doğa var. Kaçkarlarda her şey var. Hoş geldiniz. Başarılar diliyorum" dedi.


'YARIŞIN VE PARKURUN KEYFİNİ ÇIKARACAĞIZ'

Maratona İstanbul'dan katılan Haydar Aslantürk, "Amatör olarak koşuyorum Yaklaşık bir senedir bu yarışa hazırlanıyorum. Aslında uzun parkurda koşacaktık. Ama hava şartlarından dolayı olmadı. Burası harika bir yer, harika bir coğrafya bunu yarışla taçlandırmak istedik. İnşallah güzel olacak, hava şartları çok önemli değil, yarışın ve parkurun keyfini çıkaracağız" diye konuştu.

Muğla'dan yarışa katılan Uğur Pehlivan da, "Daha önce ultra trail koştum. Hem yol hem de maraton koşucusuyum. UTMB'den dolayı ayrı bir heyecan var. Kaçkar'da, Rize'de bu mükemmel atmosferde olmaktan mutluyum. Bu tür organizasyonlar olmasa bizlerin buraya geleceğini zannetmiyorum. İyi ki gelmişim" dedi

Yarışmaya oğluyla katılacağını söyleyen Ferit Yıldız ise, "Maratonları her zaman takip ediyorum. Bazı maratonlara daha önce katılmıştık. Bu sene ailecek geldik. Oğlum ve ben koşacağım. Baba oğul koşacağız. Ben 50K koşacaktım ama hava şartlarından dolayı 20K da beraber koşacağız" ifadelerini kullandı.

