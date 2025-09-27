Rize'de Kaçkar By UTMB heyecanı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın himayesinde, Rize Valiliği'nin koordinasyonunda Rize- Kaçkar Dağları'nda planlanan Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) Dünya Serisi'nin Türkiye etabı olan 'Kaçkar by UTMB' Ayder Yaylası'nda başladı.Günler öncesinde bölgeye gelen yerli, yabancı bin 604 sporcu, 20K ile 50K kategorilerinde koştu. Saat 07.00'de 50K parkurunun startı verilerek başlayan ultra dağ maratonu, Kaçkar Dağları'nın yemyeşil patikalarında kıyasıya rekabete sahne oldu. Yarış öncesi Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, parkurlar hakkında yetkililerden bilgi alıp, sporcularla bir araya geldi.Yarış öncesi sporculara seslenen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Değerli yarışmacılar Kaçkar UTMB'ye hoş geldiniz. Arkadaşlarımız bu organizasyonu hazırlamak için çok çalıştı. Biliyorsunuz, geçtiğimiz hafta bir sel oldu ama buna rağmen yolları açtık. Herkes çok çalıştı. Yolları açtık. Dereleri düzenledik ve bu organizasyonu yapmayı başardık. Yarışmaya devam; enerji var, doğa var. Kaçkarlarda her şey var. Hoş geldiniz. Başarılar diliyorum" dedi.Maratona İstanbul'dan katılan Haydar Aslantürk, "Amatör olarak koşuyorum Yaklaşık bir senedir bu yarışa hazırlanıyorum. Aslında uzun parkurda koşacaktık. Ama hava şartlarından dolayı olmadı. Burası harika bir yer, harika bir coğrafya bunu yarışla taçlandırmak istedik. İnşallah güzel olacak, hava şartları çok önemli değil, yarışın ve parkurun keyfini çıkaracağız" diye konuştu.Muğla'dan yarışa katılan Uğur Pehlivan da, "Daha önce ultra trail koştum. Hem yol hem de maraton koşucusuyum. UTMB'den dolayı ayrı bir heyecan var. Kaçkar'da, Rize'de bu mükemmel atmosferde olmaktan mutluyum. Bu tür organizasyonlar olmasa bizlerin buraya geleceğini zannetmiyorum. İyi ki gelmişim" dediYarışmaya oğluyla katılacağını söyleyen Ferit Yıldız ise, "Maratonları her zaman takip ediyorum. Bazı maratonlara daha önce katılmıştık. Bu sene ailecek geldik. Oğlum ve ben koşacağım. Baba oğul koşacağız. Ben 50K koşacaktım ama hava şartlarından dolayı 20K da beraber koşacağız" ifadelerini kullandı.