Rıza Kayaalp skandalında suçlu aranıyor

Kariyerinde 12 Avrupa, 5 dünya şampiyonluğu bulunan Rıza Kayaalp, olimpiyat altını alamadan kariyerini noktalamak üzere. Sporun zirve organizasyonunda 1 gümüş, 2 bronzu bulunan; Paris 2024'te şampiyon olup sporu bırakmayı planlayan 34 yaşındaki milli güreşçinin yasaklı madde nedeniyle geçici men cezası alması büyük bir krize yol açtı.



Rıza'nın yerine olimpik listeye Hamza Bakır eklenirken ASKİ Spor Başkanı Yüksel Arslan "Bilerek ve isteyerek yasaklı madde kullandığını düşünmek en hafif haliyle ahmaklıktır" diyerek milli sporcuya sahip çıktı.



Gözler Türkiye Güreş Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ta. Ancak henüz açıklama yok. Rıza'nın baş ağrısı ve kulak çınlaması ile ilgili şikayetlerini tedavi eden ve tedaviye onay veren doktorların kim olduğu ve hangi kurumda çalıştıkları da açıklanmadı.





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