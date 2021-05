Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, ligi başarılı bir şekilde bitirdikleri için mutlu olduğunu söyledi.



Çalımbay, AA muhabirine sezonu değerlendirerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bütün takımların zorlu bir sezon geçirdiğini belirtti.



Stadyumlarda taraftarların olmaması nedeniyle tatsız, tuzsuz maçlar oynadıklarını anlatan Çalımbay, bütün dünyada aynı sıkıntıların yaşandığını ifade etti.



Salgından etkilenen takımların başında Sivasspor'un geldiğini ve kendisi dahil hemen hemen tüm futbolcularının Kovid-19'a yakalandığını anlatan Çalımbay, UEFA Avrupa Ligi, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarında kadro kurmada büyük zorluk yaşadığını dile getirdi.



Çalımbay, kırmızı-beyazlı ekibin bütçe sıkıntısı nedeniyle geniş bir kadro kuramadığını, yaşanan sıkıntılar nedeniyle sezonun ilk yarısını istedikleri gibi tamamlayamadıklarını anımsattı.



Kovid-19'u yenen ve sakatlığı geçen futbolcuların takıma katılmasıyla yeniden çıkışa geçtiklerine değinen Çalımbay, "Ondan sonra da çok güzel bir seri başlattık. Bunu bir Anadolu takımının kolay kolay yapacağını zannetmiyorum." dedi.



- "Sonuna kadar takımımıza sahip çıkarız"



Çalımbay, çok zor bir durumdan çok iyi bir duruma geldiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Oyuncularım mükemmel şekilde her şeye uyum sağladı. Arkadaşlığımız zaten üst düzeydeydi ve bunu da sahaya yansıttık. Çok güzel bir seri ve güzel şeyler yaptık. Felsefem, içeride ve dışarıda galibiyete oynamaktır. Büyük takım, küçük takım ayrımı da yoktur. İçeride ve dışarıda galibiyete oynadık. Onun için gerçekten çok memnunum. Sadece üzüldüğüm şey, bu takımın geçen sezonunu herkes unuttu, takım biraz kötü olduğu zaman gereksiz konuşmalar oldu. Destek vereceklerine başka şey aradılar, öyle şeylere girilmemesi gerekiyor. Futbolculuk ve antrenörlük hayatımda böyle şeyleri çok yaşadığım için umurumda değil. Sosyal medya ile zaten hiç ilgilenmem. İşimize bakıyoruz, ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Şu anda da güzel günlere geldik, iyi bir durumdayız."



Sivaslı olması nedeniyle omzunda daha ağır bir yükün olduğuna dikkati çeken Çalımbay, "Oyuncular, yardımcı antrenörler oynayıp giderler ama biz hep buradayız. Sivaslıyım, hiçbir zaman yanlış bir şey olduğu zaman kalkıp gitmek gibi bir lüksümüz yok. Onun için sonuna kadar takımımıza sahip çıkarız." diye konuştu.



- "Kulübümüzün birazcık daha sosyalleşmesi gerekiyor"



Çalımbay, son 2 sezondur Sivasspor'un başında olduğunu, daha önce de 2,5 yıl çalıştırdığı kırmızı-beyazlı ekiple ligi hep iyi şekilde bitirdiğini ifade etti.



Yönetimle bazı konuları görüşeceğini söyleyen Çalımbay, şöyle devam etti:



"Sözleşme olayına gelince oturup konuşacağız. Memnun olduğum şeyler var, memnun olmadığım şeyler de çok. Onun için onları düzeltmeye çalışacağız. Onlar yapılırsa onlara destek verilirse ona göre hareket edeceğiz. Çünkü ben her şeyden önce yönetimden kendim ve ekibim açısından bir güven almam gerekiyor. Eğer bize güveniyorlarsa bazı şeyleri kendimiz yapabiliriz rahatlıkla. Zaten güveniyorlar, biz de onlara güveniyoruz. Önemli olan iki taraf açısından güven çok önemli. Burada bazı yapılacak şeyler var, mutlaka onların yapılması gerekiyor. Bana göre kulübümüzün birazcık daha sosyalleşmesi, biraz daha kamuoyu oluşturması ve lobisinin olması gerekiyor. Sivas güçlü bir yer, baktığınız zaman her yerde Sivaslı vardır. Bunları böyle birlik, beraberlik içerisinde güzel şekle getirmek gerekiyor. Herkesin takımına sahip çıkması gerekiyor. Konuşacağımız şeylerde hep Sivasspor'un daha öne gitmesini konuşacağız. İki sezondur ligi yönetimin koyduğu hedeflerin hep üstünde bitiriyoruz."



Çalımbay, ligde Fenerbahçe ile oynadıkları maçla ilgili herkesin farklı şeyler konuştuğunu ve düşündüğünü aktararak, "Bizim oradaki tek amacımız o maçı kazanmaktı. Herkesin hedefi var, bizim de hedefimiz vardı. Ligde beşinci olmak istiyorsak oradan mutlaka puan veya puanlarla gelmemiz gerekiyordu. Herkes başka tarafa çekebilir, başka türlü konuşabilir. Mükemmel bir oyun oynadık ve mükemmel şeyler yaptık, hiç kimsenin bir şey konuşamayacağı bir maç oynadık." ifadelerini kullandı.



Ligde 19 maçlık yenilmezlik serisi yakalanmalarının büyük başarı olduğunu vurgulayan Çalımbay, bunu takımdaki arkadaşlık ortamına borçlu olduklarını sözlerine ekledi.