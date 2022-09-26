Rıza Çalımbay: 'Milli Takım'da yerli teknik direktör olmalı'

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, beIN SPORTS'ta canlı yayında açıklamalarda bulundu.Milli Takım ile ilgili konuşan Çalımbay,dedi.Milli Takım için açıklamalarına devam eden deneyimli teknik adam,ifadelerini kullandı.Milli Takım'ın şu andaki oynadığı maçları abartmaya gerek yok diyen 59 yaşındaki çalıştırıcı,diye konuştu.Rıza Çalımbay son olarak,açıklamasını yaptı.