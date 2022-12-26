Rıza Çalımbay'dan Galatasaray maçı açıklaması

Süper Lig'de kendi sahasında Galatasaray ile karşılaşacak Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, karşılaşmaya ilişkin görüşlerini aktardı.



Deneyimli teknik adam açıklamasında, "Ligde iyi bir konuma gelmemiz için puana ihtiyacımız var. Galatasaray çok iyi bir takım, çok iyi bir kadroları var. Dikkatli olacağız. Kendi sahamızda mutlaka iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Bizim en büyük sıkıntımız son zamanlarda taraftar. İnşallah bu maçta iyi bir taraftarla beraber, iyi bir puanla ayrılmak tek düşüncemiz." dedi.



Sivasspor ile Galatasaray, 29 Aralık Perşembe günü saat 17.00'de karşı karşıya gelecek.





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