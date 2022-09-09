Rıza Çalımbay: 'Cluj'dan değil TFF'den korkuyorum'

Demir Grup Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, Slavia Prag maçı sonrası açıklama yaptı.



Çalımbay maç değerlendirmesinde, "Kötü başladık, bir hatayla gol yedik bariz bir hata hem de. Gol yiyeceksek erken yememiz daha iyi oldu çünkü sonra çıkaramayabilirsin. Herkes çok iyi mücadele etti golden sonra. Gol de attık. Pozisyonlar da yakaladık, pozisyon da verdik ama puan almış olduk. Bu takım grubun iyi bir takımı. Bizde hazır olmayan arkadaşlarımız da var. Saba mesela daha erken gelebilse bize daha iyi olabilirdi. Çok pas hatası yaptık, hatalar bize pahalıya mal oldu. 4 takımın da hepsinin birer puanı olmuş oldu" diye konuştu.



Konferans Ligi'nde haftaya oynayacakları Cluj maçı değerlendirmesinden önce 1,5 gün sonra yeni bir maça çıkacak olmalarından dolayı TFF'ye tepki gösteren Çalımbay, "Cluj maçından değil TFF'nin yaptığı şeylerden korkuyoruz. Maç saatlerinden. Takım kaçta yatacak belli değil, 1,5 gün sonra bir maça daha çıkacaklar. Bir haftada 3 maç çıktık biz. Çocuklara da yazık. Tek düşüncemiz o." ifadelerini kullandı.



Cluj maçını kazanarak avantaj yakalamak istediklerini belirten deneyimli teknik adam, "Romanya'ya da kazanmak için gideceğiz ve kazandığımız zaman önemli bir avantaj yakalayacağımıza inanıyorum" diyerek açıklamalarını noktaladı.





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