Riyad Mahrez, eski başkanını unutmadı! 'Çok özeldi'

Premier Lig'de Tottenham'ı 1-0 mağlup eden Manchester City'nin tek golünü atan Riyad Mahrez, helikopter kazasında hayatını kaybeden Leicester City Başkanı Vichai Srivaddhanaprabha'yı unutmadı.
GOLÜNÜ ARMAĞAN ETTİ
Leicester City'de 4.5 sezon forma giyen Riyah Mahrez, Tottenham'a attığı gol sonrasında elleriyle gökyüzünü işaret etti ve golünü Srivaddhanaprabha'ya armağan etti.
"BENİM İÇİN ÇOK ÖZELDİ"
Maç sonu açıklamalar yapan Mahrez, "Patron benim için çok özeldi. Orada 4.5 yıl geçirdim. Onunla birçok anım var. Çok iyi bir insandı. Golümü ona hediye ettim. Benim için ve Leicester için çok şey yaptı" dedi.
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GOLÜNÜ ARMAĞAN ETTİ
Leicester City'de 4.5 sezon forma giyen Riyah Mahrez, Tottenham'a attığı gol sonrasında elleriyle gökyüzünü işaret etti ve golünü Srivaddhanaprabha'ya armağan etti.
"BENİM İÇİN ÇOK ÖZELDİ"
Maç sonu açıklamalar yapan Mahrez, "Patron benim için çok özeldi. Orada 4.5 yıl geçirdim. Onunla birçok anım var. Çok iyi bir insandı. Golümü ona hediye ettim. Benim için ve Leicester için çok şey yaptı" dedi.
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