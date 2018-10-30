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Riyad Mahrez, eski başkanını unutmadı! "Çok özeldi"

Manchester City'nin Tottenham'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımın tek golünü atan Mahrez, hayatını kaybeden Vichai Srivaddhanaprabha'yı unutmadı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Riyad Mahrez, eski başkanını unutmadı! 'Çok özeldi'
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30 Ekim 2018 01:34
Premier Lig'de Tottenham'ı 1-0 mağlup eden Manchester City'nin tek golünü atan Riyad Mahrez, helikopter kazasında hayatını kaybeden Leicester City Başkanı Vichai Srivaddhanaprabha'yı unutmadı.

GOLÜNÜ ARMAĞAN ETTİ

Leicester City'de 4.5 sezon forma giyen Riyah Mahrez, Tottenham'a attığı gol sonrasında elleriyle gökyüzünü işaret etti ve golünü Srivaddhanaprabha'ya armağan etti.

"BENİM İÇİN ÇOK ÖZELDİ"

Maç sonu açıklamalar yapan Mahrez, "Patron benim için çok özeldi. Orada 4.5 yıl geçirdim. Onunla birçok anım var. Çok iyi bir insandı. Golümü ona hediye ettim. Benim için ve Leicester için çok şey yaptı" dedi.



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