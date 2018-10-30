Riyad Mahrez, eski başkanını unutmadı! 'Çok özeldi'

Premier Lig'de Tottenham'ı 1-0 mağlup eden Manchester City'nin tek golünü atan, helikopter kazasında hayatını kaybeden Leicester City Başkanı Vichai Srivaddhanaprabha'yı unutmadı.Leicester City'de 4.5 sezon forma giyen Riyah Mahrez, Tottenham'a attığı gol sonrasında elleriyle gökyüzünü işaret etti ve golünü Srivaddhanaprabha'ya armağan etti.Maç sonu açıklamalar yapan Mahrez, "Patron benim için çok özeldi. Orada 4.5 yıl geçirdim. Onunla birçok anım var. Çok iyi bir insandı. Golümü ona hediye ettim. Benim için ve Leicester için çok şey yaptı" dedi.