Rivers: "Bucks hızlanacak ama Pacers olmayacak"

03 Ekim 2025
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Milwaukee Bucks başantrenörü Doc Rivers, takımının oyun tarzında değişime gideceğini ancak Indiana Pacers'ı taklit etmeyeceklerini vurguladı.

Üst üste iki sezon Doğu Konferansı playofflarının ilk turunda Pacers tarafından elenen Bucks, yeni sezona farklı bir kimlikle girmeyi hedefliyor.

"Bir fark var. Taklitçiler var. Herkes yıllarca Golden State gibi olmaya çalıştı ama olamadı. Biz Pacers olmayacağız. Biz kendimiz olacağız," diyen Rivers, takımının daha hızlı oynayacağını ve hem hücumda hem savunmada çeşitlilik katacaklarını belirtti.


"Tempomuzda oynayacağız ama işleri daha hızlı yapacağız. Değişiyoruz çünkü bu şekilde oynamamız gerektiğini düşünüyorum. Ama yavaş ve büyük bir takım olsaydık öyle oynamaya çalışmazdım. Bence kazanmanın yolu, kendi en iyi versiyonun olabilmekten geçiyor," dedi.

Kadrosunu Giannis Antetokounmpo üzerine kuran Milwaukee, bu yaz Pacers'ın önemli isimlerinden Myles Turner'ı transfer etti ve Damian Lillard ile yollarını ayırdı.

Rivers, geçen sezonun sonlarına doğru bile kimlik değişiminin gerekli olduğunu hissettiğini dile getirdi:
"Oyun tarzımızla kazanmak çok zordu. Tempomuz düşüktü. Maç kazandık, iyi deydik ama bir sonraki adıma geçmek için daha hızlı olmamız gerektiğini düşünüyordum. Daha fazla pozisyonu savunabilen oyunculara ihtiyacımız vardı. Ayrıca farklı bir hücum tarzına yönelmemiz gerektiğine inanıyordum," dedi.

Geçtiğimiz sezonu 48 galibiyet ve 34 mağlubiyetle Doğu'da beşinci sırada bitiren Bucks, yeni sezonda farklı bir kimlikle sahaya çıkmayı planlıyor.

