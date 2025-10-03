Milwaukee Bucks başantrenörü Doc Rivers, takımının oyun tarzında değişime gideceğini ancak Indiana Pacers'ı taklit etmeyeceklerini vurguladı.Üst üste iki sezon Doğu Konferansı playofflarının ilk turunda Pacers tarafından elenen Bucks, yeni sezona farklı bir kimlikle girmeyi hedefliyor.diyen Rivers, takımının daha hızlı oynayacağını ve hem hücumda hem savunmada çeşitlilik katacaklarını belirtti.dedi.Kadrosunu Giannis Antetokounmpo üzerine kuran Milwaukee, bu yaz Pacers'ın önemli isimlerinden Myles Turner'ı transfer etti ve Damian Lillard ile yollarını ayırdı.Rivers, geçen sezonun sonlarına doğru bile kimlik değişiminin gerekli olduğunu hissettiğini dile getirdi:dedi.Geçtiğimiz sezonu 48 galibiyet ve 34 mağlubiyetle Doğu'da beşinci sırada bitiren Bucks, yeni sezonda farklı bir kimlikle sahaya çıkmayı planlıyor.