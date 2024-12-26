Riva'da hakemler için kritik toplantı

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, kulüplerle bir araya gelecek ve ligde ikinci yarıda devreye girecek yeni hakemlik sistemi masaya yatırılacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Riva'da hakemler için kritik toplantı
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26 Aralık 2024 08:36
Son güncelleme 26 Aralık 2024 08:47
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği üyeleri ile bir araya gelecek.

Bugün (Perşembe) saat 14.00'te Riva'daki toplantıda, hakemlik sistemi masaya yatırılacak. İbrahim Hacıosmanoğlu yönetimindeki TFF'nin bir süredir üzerinde çalıştığı yeni hakemlik sisteminin liglerin ikinci yarısında devreye alınması planlanıyor.

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada; 2. yarıda liglerde devreye alınması planlanan yeni hakemlik sisteminde kulüplerin rolünü belirlemek adına istişarede bulunulacak. Toplantıya katılım sağlayacak olan üyelere, değerlendirilen farklı modeller ve yeniden yapılandırılması konusunda önemli bir aşamaya gelinen hakemlik sistemi için bilgi verileceği duyuruldu.

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