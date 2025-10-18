Rıdvan Yılmaz: 'Konuşmayacağım'

Beşiktaş'ta yayıncı kuruluş ile ilgili tepki devam ediyor.
Siyah-beyazlılarda Rıdvan Yılmaz, Gençlerbirliği maçının ardından yayıncı kuruluşa tepki gösterdi.
Gençlerbirliği maçı sonrası flaş röportaja gelen milli futbolcu, "Maçtan önce de flaş röportajda konuşmadık. Şimdi de maçın skorundan bağımsız şekilde buraya konuşmayacağım." dedi.
