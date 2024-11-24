Rıdvan Dilmen: 'Galatasaray, farklı oynadı'

HT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Bodrum FK - Galatasaray maçını değerlendirdi.



İşte Rıdvan Dilmen'in o açıklamaları:



"HİÇ BU KADAR DAĞINIK GÖRMEDİM"



"Galatasaray'ın konsantrasyon sıfırdı ve rakibi hafife aldığını gördüm. Bodrum FK'nın da kapasitesi belliydi. Sürpriz olan Galatasaray'ın sezon başından bu yana hiç bu kadar dağınık görüntüsünü görmedim."



"OSIMHEN DIŞINDA HERKES EGOİSTTİ"



"Victor Osimhen dışında herkesin egoist olduğu bir maçtı. Kaleyi gören şut attı. Ataklar da sonuçlanmadı. Osimhen kendisinin atması gereken pozisyonda bile pas verdi."







"BÖYLE MAÇLAR MAKSİMUM 4 KEZ OLUR"



"Galatasaray favoriydi ama favori gibi oynamadı. Bodrum FK da 10 kişi kaldığı için savunmada kaldı ve kontra ataklarla pozisyon aradı ama 'Atamayana atarlar' oluyordu. Direk izin vermedi. O kadar pozisyondan da yararlanamadılar. 1-1 de sonuçlanabilirdi. Büyük kulüplerde sürekli iyi oynayacak durumu yoktur ama şampiyonluk serüveninde böyle maçlar maksimum 4 kez olur."



"GALATASARAY, FARKLI OYNADI"



"Oyunculardaki rehavet, Bodrum'u hafife alma, bence Okan Buruk da buraya 3 puanı yazmış. Galatasaray'ı biz 3-4-1-2 yazıyoruz, bu maçta daha farklı oynadı." ifadelerini kullandı.





(Kaynak: habersarikirmizi)









