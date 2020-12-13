Rıdvan Dilmen: 'Erol hoca, Bakasetas'ı istemekte haklıymış'

Rıdvan Dilmen, Alanyaspor'un Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği mücadelenin ardından Akdeniz ekibinin yıldızı Anastasios Bakasetas ile ilgili konuştu.



Bakasetas'ın lider bir futbolcu olduğunu kaydeden Dilmen, "Silah yokken yakın dövüş vardı ya, Bakasetas da el kol yapıyor bir mermi atıp bitiriyor rakibi. Önemli bir silah. Alanya kötü oynarken bir çıkar, lap diye atar. Bakasetas geçen hafta penaltı kaçırdı, bugün yine geçti, lider oyuncu." ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe'nin Pelkas'tan önce Bakasetas'ı almak için uğraş verdiğini de hatırlatan yorumcu, "Fenerbahçe'nin Bakasetas'ı alamaması Alanya'ya yaradı ama Pelkas'a yaramadı. Erol hoca çok istiyordu, haklıymış istemekte. Çok zorunluluk olmadıkça değiştirmiyorlar onu. Sorumluluk alıyor, oyun kurucu bir forvet arkası. Zaman zaman savunmaya da geliyor. Alanya'nın havasından mı, suyundan mı, oyuncular maksimumu verebiliyorlar." dedi.



