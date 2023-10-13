Rıdvan Dilmen: 'Almanya'da başarılar'

A Milli Takım, EURO2024 Elemeleri'nde deplasmanda Hırvatistan'ı 1-0 mağlup etti.
Rıdvan Dilmen, bu karşılaşmanın ardından bir paylaşımda bulundu.
Rıdvan Dilmen paylaşımında şu sözleri kullandı;
"Çok koştular! Çok mücadele ettiler! Çok savaştılar! Çok iyi oynadık! İSMAİL VE BARIŞ inanılmaz oynadı. Montella ve tüm oyuncularımızı kutlarım. Almanya'da başarılar"
Rıdvan Dilmen, bu karşılaşmanın ardından bir paylaşımda bulundu.
Rıdvan Dilmen paylaşımında şu sözleri kullandı;
"Çok koştular! Çok mücadele ettiler! Çok savaştılar! Çok iyi oynadık! İSMAİL VE BARIŞ inanılmaz oynadı. Montella ve tüm oyuncularımızı kutlarım. Almanya'da başarılar"