Rıdvan Dilmen: 'Almanya'da başarılar'

A Milli Takım, EURO2024 Elemeleri'nde deplasmanda Hırvatistan'ı 1-0 mağlup etti.



Rıdvan Dilmen, bu karşılaşmanın ardından bir paylaşımda bulundu.



Rıdvan Dilmen paylaşımında şu sözleri kullandı;



"Çok koştular! Çok mücadele ettiler! Çok savaştılar! Çok iyi oynadık! İSMAİL VE BARIŞ inanılmaz oynadı. Montella ve tüm oyuncularımızı kutlarım. Almanya'da başarılar"







