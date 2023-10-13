Rıdvan Dilmen: "Almanya'da başarılar"

Rıdvan Dilmen, A Milli Takım'ın Hırvatistan karşısında aldığı galibiyetin ardından bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Rıdvan Dilmen: 'Almanya'da başarılar'
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13 Ekim 2023 00:56
Son güncelleme 13 Ekim 2023 01:35
A Milli Takım, EURO2024 Elemeleri'nde deplasmanda Hırvatistan'ı 1-0 mağlup etti.

Rıdvan Dilmen, bu karşılaşmanın ardından bir paylaşımda bulundu.

Rıdvan Dilmen paylaşımında şu sözleri kullandı;

"Çok koştular! Çok mücadele ettiler! Çok savaştılar! Çok iyi oynadık! İSMAİL VE BARIŞ inanılmaz oynadı. Montella ve tüm oyuncularımızı kutlarım. Almanya'da başarılar" 



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