Reşit olması bekleniyordu, Beşiktaş ile imzaladı!

Beşiktaş'ın geçen yıl her konuda anlaşarak İstanbul'a getirdiği sol kanat Besar Gudjufi, o dönem 17 yaşında olduğu için FIFA kuralları gereği olarak transfer gerçekleştiremiyordu.



Gudjufi, 29 Mayıs'ta 18 yaşına girerken, transfer için de engel ortadan kalktı. Genç oyuncuyla ilgili önümüzdeki günlerde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.



Makedon oyuncu, transfer resmen açıklandıktan takıma dahil olacak.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ