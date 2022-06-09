Reşit olması bekleniyordu, Beşiktaş ile imzaladı!

Beşiktaş'ın geç yıl İstanbul'a getirdiği Besar Gudjufi ile resmi sözleşme imzaladığı belirtildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
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Reşit olması bekleniyordu, Beşiktaş ile imzaladı!
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09 Haziran 2022 13:32
Beşiktaş'ın geçen yıl her konuda anlaşarak İstanbul'a getirdiği sol kanat Besar Gudjufi, o dönem 17 yaşında olduğu için FIFA kuralları gereği olarak transfer gerçekleştiremiyordu.

Gudjufi, 29 Mayıs'ta 18 yaşına girerken, transfer için de engel ortadan kalktı. Genç oyuncuyla ilgili önümüzdeki günlerde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Makedon oyuncu, transfer resmen açıklandıktan takıma dahil olacak.
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