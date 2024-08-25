Rennes'e şok skor; Strasbourg sürprizi

Strasbourg, evinde ağırladığı Rennes'i 3-1'lik skorla mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Rennes'e şok skor; Strasbourg sürprizi
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25 Ağustos 2024 20:14
Son güncelleme 25 Ağustos 2024 20:15
Fransa Ligue 1'in ikinci haftasında Strasbourg ile Rennes karşı karşıya geldi. Stade de la Meinau'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Strasbourg 3-1'lik skorla kazandı.

Strasbourg, 23. dakikada Andrey Santos'un golüyle öne geçti. Emanuel Emegha, 48'de farkı ikiye çıkardı. Rennes, 57. dakikada Ludovic Blas'ın golüyle farkı 1'e indirdi ancak Christopher Wooh'un 87. dakikada kendi kalesine attığı golle maçın skorunu belirledi.

Bu sonucun ardından Strasbourg, puanını 4'e çıkardı. Rennes ise 3 puanda kaldı.

Strasbourg, gelecek hafta Lyon'a konuk olacak. Rennes ise Reims deplasmanına gidecek.

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