28 Kasım
Kocaelispor-Gençlerbirliği
1-0
28 Kasım
Amed Sportif-Esenler Erokspor
2-1
28 Kasım
Pendikspor-Manisa FK
2-0
28 Kasım
Mönchengladbach-RB Leipzig
0-0
28 Kasım
Getafe-Elche
1-090'
28 Kasım
Como-Sassuolo
2-0
28 Kasım
Metz-Rennes
0-1
28 Kasım
PEC Zwolle-SC Heerenveen
2-1

Rennes'den deplasmanda kritik galibiyet!

Fransa Ligue 1'in 14. haftasında Rennes, Metz'i deplasmanda 1-0 mağlup etti.

calendar 29 Kasım 2025 00:37 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2025 00:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Rennes'den deplasmanda kritik galibiyet!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fransa Ligue 1'in 14. haftasında Metz, Rennes'i ağırladı.

Stade Saint-Symphorien'da oynanan mücadeleyi Rennes 1-0 kazandı.

Rennes'e galibiyeti getiren golü 22. dakikada Valentin Rongier kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Rennes, ligdeki puanını 24'e çıkarırken Metz ise 11 puanda kaldı.

Rennes, Ligue 1'in gelecek haftasında PSG deplasmanına gidecek. Metz ise Auxerre'e konuk olacak.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
10 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.