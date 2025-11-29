Rennes'den deplasmanda kritik galibiyet!

Fransa Ligue 1'in 14. haftasında Metz, Rennes'i ağırladı.
Stade Saint-Symphorien'da oynanan mücadeleyi Rennes 1-0 kazandı.
Rennes'e galibiyeti getiren golü 22. dakikada Valentin Rongier kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Rennes, ligdeki puanını 24'e çıkarırken Metz ise 11 puanda kaldı.
Rennes, Ligue 1'in gelecek haftasında PSG deplasmanına gidecek. Metz ise Auxerre'e konuk olacak.
