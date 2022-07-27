Rennes, Arthur Theate'yi bitiriyor

Kim Min Jae için girdiği yarışı Napoli'ye kaybeden Rennes, yeni stoperini buldu.



Fransız ekibi, Bologna forması giyen Arthur Theate transferinde sona geldi. Belçikalı futbolcunun kısa süre içerisinde resmi sözleşmenin altına imza atacağı belirtildi. Rennes, 22 yaşındaki futbolcu için 19 milyon euro bonservis ve 3 milyon euro bonus ödeyecek.



Geçtiğimiz sezon Bologna'da 31 maça çıkan Theate, takımına 2 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.





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