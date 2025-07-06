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Rekor denemesi için yelkenliyle Hopa'dan yola çıkan Başak Mireli, İskenderun'da

Yelken sporcusu Başak Mireli, Artvin'den başladığı "Solo Türkiye Turu Rekoru" denemesini 15 gün 6 saat 41 dakika sonunda Hatay'ın İskenderun ilçesinde tamamladı.

calendar 06 Temmuz 2025 22:07
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Rekor denemesi için yelkenliyle Hopa'dan yola çıkan Başak Mireli, İskenderun'da
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Yelken sporcusu Başak Mireli, Artvin'den başladığı "Solo Türkiye Turu Rekoru" denemesini 15 gün 6 saat 41 dakika sonunda Hatay'ın İskenderun ilçesinde bitirdi ve 1500 deniz mili rotasını tek tamamlayan ilk kadın yelkenci oldu.

Atlantik Okyanusu'nu 24 günde 2 bin 384 mil yol yaparak yelkenliyle geçen ilk Türk kadını olan Başak Mireli, Artvin'in Hopa ilçesinde Türkiye Yelken Federasyonu temsilcisinin gözetiminde tekne motorunun mühürlenmesinin ardından "Solo Türkiye Turu Rekoru" denemesi için denize açıldı.

Mireli, Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'i rüzgar gücüyle geçip, 15 gün 6 saat 41 dakikada İskenderun'a vardı.


Limana yanaşan Mireli'ye burada ailesi ve sponsorları çiçek takdim etti.

Başak Mireli, basın mensuplarına, parkuru tek tamamlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Türkiye'nin dört denizini geçerken birçok zorlukla karşılaştığını anlatan Mireli, şunları kaydetti:

"Karadeniz'e ilk çıktığım gün yanımdan hortum geçti, sonra Karadeniz'in dev dalgalarıyla boğuştum. İki boğazı yelkenle gemilerin arasından geçtim. Ege'de ise fırtınaya yakalandım. Her anı yaşamaya değerdi. Buraya ulaşıp rekoru kırabildiğim için çok mutluyum ve gururluyum. Geçtiğimiz aralık ayında 'Denizlerin Everest'ini geçen 3. Türk teknesindeydim. Kendi teknemize geçerek dünya turuna devam edeceğiz. İlk hedefimiz Pasifik Okyanusu'nu geçmek. Umarım bu yaptığım çalışmayla kadınlara ilham olmayı başarmışımdır."

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