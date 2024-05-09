Eski NBA oyuncusu JJ Redick, NBA koçu olmak istemesinin altında yatan nedeni açıkladı.



'Road Trippin' isimli podcast'e konuk olan Redick, NBA'de koçluğa geçiş yapma hayallerinden bahsetti.



Şu anda bir yayıncı ve podcast sunucusu olarak kariyerini sürdüren Redick, koçluğun basketbolda kapsadığı daha derin unsurlara olan özlemini şu sözlerle dile getirdi:



"Şu anda birden fazla podcast'in yayıncısı ve sunucusuyum ve bunlardan gerçekten keyif alıyorum. Bu işi yapabildiğim için çok şanslıyım. Koçluk yapma isteğim ise, basketbol oynamayı az da olsa özlememden geliyor.



Bir parçam, basketbol oynamayı, perdeden çıkıp şut atmayı çok özlüyor. Ama küçük bir parçam. Aslında işin yarattığı heyecanı özlüyorum. Aksiyonu, rekabet etmeyi ve liderliği özlüyorum. Bir takımda olmak, deplasmanda alınan galibiyet sonrası soyunma odasında bulunmak gibi şeyleri özlüyorum.



Bu şeyleri genel olarak özlersiniz. Bir sporcu olarak pas vermenin, şut atmanın, top sürmenin, hücuma çıkmanın veya smaç basmanın ötesinde yaşadığınız bir coşku hali vardır.



Ve başantrenörlükle alakası ise, yapmayı sevdiğim ve özlediğim her şeyin koçluk yapmayı içermesiyle ilgili. Bunların hepsi koçluk yapmanın da bir parçası."



Redick'in adı son zamanlarda Los Angeles Lakers ve Charlotte Hornets gibi NBA takımlarında potansiyel koçluk fırsatlarına ilişkin söylentiler arasında yer alıyordu.





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