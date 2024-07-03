Los Angeles Lakers koçu JJ Redick, Bronny James'in NBA'deki yerini hak ederek kazandığını söyledi.



Bronny'nin Lakers'a babası LeBron James sayesinde girdiği yönündeki eleştirilere yanıt veren Lakers'ın yeni koçu Redick, genç oyuncunun bulunduğu yeri çok çalışarak, sabırla ve özveriyle kazandığını açıkladı:



"Bronny'ye geldiği noktayı Rob (Pelinka) ve ben sunmadık. Bunu kendisi bileğinin hakkıyla kazandı. Bronny hep sıkı çalışmasından bahseder ve bu pozisyona da bu sayede geldi. Oyuncu gelişimine öncelik veren bir takımız ve Bronny'yi de bu konuda örnek oluşturacak bir isim olarak görüyoruz.



Çünkü kendisinin oyun hissiyatı, atletizmi, perimetre savunmacılığı, şutörlüğü ve pasörlüğü gibi, oyununda beğenilecek çok taraf var. Bizler oyuncu geliştirme programımızı oluştururken, kendisi ise mükemmel bir NBA oyuncusu olmak için harika bir fırsata sahip olacak."



2024 NBA Draft sınıfının "seçkin" adayları arasında olmayan Bronny, yine de Lakers tarafında 55. sıradan seçilmeyi başarmıştı.



USC Trojans ekibiyle geçirdiği kolej sezonundan yeni çıkan Bronny, takımla maç başına 4,8 sayı, 2,8 ribaund ve 2,1 asist ortalamaları yakalamıştı.





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