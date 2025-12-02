02 Aralık
Mus Spor-Konyaspor
1-4
02 Aralık
Keçiörengücü-Kayserispor
2-0UZS
02 Aralık
Rizespor-Pendikspor
6-1
02 Aralık
Sakaryaspor-Gençlerbirliği
0-014'
02 Aralık
Fulham-M.City
22:30
02 Aralık
Bournemouth-Everton
22:30
02 Aralık
Newcastle-Tottenham
23:15
02 Aralık
Ajax-FC Groningen
2-0
03 Aralık
Gremio-Fluminense
03:30
02 Aralık
Juventus-Udinese
23:00
02 Aralık
Hertha Berlin-Kaiserslautern
3-044'
02 Aralık
Mönchengladbach-St. Pauli
0-145'
02 Aralık
RB Leipzig-Magdeburg
23:00
02 Aralık
B. Dortmund-Leverkusen
23:00

Red Bull, Verstappen'in yeni takım arkadaşını açıkladı

Red Bull, 2025 sezonunda Yuki Tsunoda'nın yerine Fransız pilot Isack Hadjar'ın yarışacağını duyurdu; Racing Bulls'taki boş koltuğu ise genç yetenek Arvid Lindblad dolduracak.

calendar 02 Aralık 2025 20:02
Haber: AA, Fotoğraf: formula1.com
Red Bull, Verstappen'in yeni takım arkadaşını açıkladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Formula 1 takımlarından Red Bull, gelecek sezon Hollandalı Max Verstappen'in takım arkadaşının Fransız Isack Hadjar olacağını duyurdu.
 
Red Bull'dan yapılan açıklamada, 21 yaşındaki Racing Bulls pilotu Hadjar'ın Japon Yuki Tsunoda'nın yerini alacağı kaydedildi.
 
Racing Bulls'ta Hadjar'dan boşalan koltuğa ise Formula 2 pilotlarından 18 yaşındaki Britanyalı Arvid Lindblad oturacak.
 
Babası İsveçli, annesi Hint kökenli Lindblad, Racing Bulls'ta Yeni Zelandalı Liam Lawson'ın takım arkadaşı oldu.
 
Isack Hadjar, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, kendisine güvenenlere teşekkür ederek, "Kariyerim boyunca birçok iniş ve çıkış yaşadım, ancak onlar bana inanmaya ve beni desteklemeye devam ettiler. En iyilerle çalışmak ve Max'ten bir şeyler öğrenmek için sabırsızlanıyorum. Bu harika bir adım." ifadelerini kullandı.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.