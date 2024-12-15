Real Sociedad- Las Palmas sessiz sedasız

La Liga'nın 17. haftasında Real Sociedad ile Las Palmas 0-0'lık skorla berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Real Sociedad- Las Palmas sessiz sedasız
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15 Aralık 2024 22:26
Son güncelleme 15 Aralık 2024 22:29
La Liga'nın 17. haftasında Real Sociedad ile Las Palmas karşı karşıya geldi.

Başladığı gibi biten mücadelede gol sesi çıkmadı ve taraflar 0-0'lık skorla sahadan ayrıldı.

LAS PALMAS SOCIEDAD'A KARŞI KAZANAMIYOR

Real Sociedad'a karşı rakip olduğu son altı lig maçını kazanamayan (4M 2B) Las Palmas'ın Real Sociedad'a karşı kötü serisi 7 maça çıktı. 

Bu beraberliğin ardından 7. sıraya yükselen Real Sociedad puanını 25'e çıkarırken Las Palmas 19 puanla 14. sırada yer alıyor.

La Liga'da bir sonraki hafta Real Sociedad, Celta vigo deplasmanına giderken Las Palmas evinde Espanyol'u ağırlayacak.

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