REAL MADRID'İN YALANLADIĞI O HABER

Real Madrid, PSG'den Kylian Mbappe'yi 272 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edeceklerine dair çıkan haberleri yalanladı.Real Madrid'den yapılan açıklamada, "" ifadelerini kullandı.Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a transfer olacağına yönelik iddiaların yankıları sürerken Fransız basınından gündeme bomba gibi düşecek bir haber geldi. Buna göre İspanyol devi, Fransız golcü Kylian Mbappe'nin transferi konusunda Paris Saint Germain ile rekor bir bonservis bedeli karşılığında anlaştı., twitter hesabından paylaştığı haberde Real'in PSG'ye Mbappe'nin transferi için 272 milyon euro ödeyeceğini yazdı. Ripart, ödemenin dört taksitte gerçekleşeceğini belirtirken söz konusu anlaşmanın gerçekleşmesi durumunda Mbappe tarihin en pahalı futbolcusu olacak.PSG'nin bir diğer yıldızı Neymar, geçtiğimiz yaz Barcelona'dan 222 milyon euro karşılığında alınmıştı.