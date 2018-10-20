  •  
    G.Saray'ın grubundaki "FAVORİ" takımı açıkladı
  •  
    Beşiktaş'ın en büyük sorununa yeni çözüm!..
  •  
    "Galatasaray'ın sol beki tam 3.Lig seviyesinde.."
  •  
    Ve FIFA resmen açıkladı; 20 kişiden 1 Cengiz oldu
  •  
    Ocak'ta Türkiye'ye veda edecek olan 11 futbolcu

Real Madrid'de büyük çöküş

Real Madrid, La Liga'nın 9. haftasında Levante'ye 2-1 mağlup oldu ve galibiyet hasretini 4 maça çıkardı.

Kaynak: Sporx.com
Real Madrid'de büyük çöküş
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Ekim 2018 15:55
La Liga'nın 9. haftasında Real Madrid, Bernabeu'da Levante'yi konuk etti. Real Madrid 90 dakika sonunda Levante'ye 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla real Madrid ligdeki galibiyet hasretini 4 maça çıkardı.

Real Madrid'in golünü mücadelenin 72. dakikasında Marcelo kaydetti. Levante'nin gollerini 6. dakikada Jose Luis Morales ve 13. dakikada penaltıdan Roger attı.

Real Madrid'in iki devrede de birer golü ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

Bu sonucun ardından Real Madrid 14 paunda kalırken, Levante puanını 13'e çıkardı.

Real Madrid, La Liga'nın 9. haftasında Nou Camp'ta Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Levante ise bir sonraki maçında Leganes'i sahasında konuk edecek.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için