Real Madrid TV: 'Futbol konuşmanın anlamı yok'

Real Madrid TV'de Vinicius Junior'un penaltı beklentisi sonrası yapılan yorum;



"Bu kirli ligde futbol konuşmanın anlamı yok."pic.twitter.com/4KigkuDVP0



— Sporxtv (@sporxtv) December 15, 2024

Real Madrid kulübünün resmi televizyonu, Rayo Vallecano maçında Vinicius Junior'un penaltı beklediği pozisyona tepki gösterdi.Vinicius Junior'un yerde kaldığı pozisyonun tartışmasız bir penaltı olması gerektiğini yapan Real Madrid TV yorumcuları,ifadelerini kullanarak Barcelona ile usulsüzlük yaptığı iddia edilen eski hakem komitesi başkanı Jose Maria Negreira'ya göndermede bulundu.3-3 biten maçın ardından basın toplantısında pozisyona tepki gösteren Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti,sözlerini sarf etmişti.Öte yandan Rayo Vallecano Teknik Direktörü Inigo Perez de maçın ardından,açıklaması yaptı.