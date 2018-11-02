Real Madrid taraftarları, Guti'yi istiyor!

A TAKIM ÇALIŞTIRMAK İSTİYOR

Guti, geçtiğimiz günlerde A takım çalıştırmak istediğini belirtmişti. İspanyol eski futbolcu, Beşiktaş'ta İlhan Mansız ile birlikte Şenol Güneş'in yardımcılığını yapıyor.

İspanya'da bu haberlerin çıkması üzerine Guti'nin durumu Beşikteş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e soruldu. Göztepe maçı sonrası "İspanyol gazetelerinde Guti ve Real Madrid iddiası var, ne dieyeceksiniz?" sorusu üzerine Şenol Güneş "Bizle ilgili değil." dedi.



taraftarları, Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in yardımcısıyi takımın başında görmek istiyor.İspanyol Marca gazetesinin yaptığı '''' anketinde Guti, açık ara farkla birinci çıktı.Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük yapan Guti, 38.600 oy alırken onu 22.000 oyla Jupp Heynckes izledi. Üçüncü sırada ise 15.400 oyla Michel yer aldı. Vicente del Bosque, 14.500 oy alırken Michael Laudrup, 12.300 kişinin tercihi oldu.