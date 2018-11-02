  •  
    ..Ve Cengiz Ünder için ÇILGIN teklif reddedildi!
  •  
    "Belhanda çoook NET, Benzia'dan iyi futbolcu"
  •  
    FIFA19'u sallayan yıldız! "En pahalı 25 futbolcu"
  •  
    Bunun adı da ÇILGINLIK Sahne Talisca'nın oldu!..
  •  
    F.Bahçe'nin TEKLİFİNE "EVET" diyecek 12 isim

Real Madrid taraftarları, Guti'yi istiyor!

Real Madrid taraftarları, Marca gazetesinin yaptığı ankette takımın başında Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in yardımcısı Guti'yi görmek istediklerini belirttiler.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Real Madrid taraftarları, Guti'yi istiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Kasım 2018 19:18
Real Madrid taraftarları, Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in yardımcısı Guti'yi takımın başında görmek istiyor.

İspanyol Marca gazetesinin yaptığı ''Real Madrid'in yeni teknik direktörü kim olsun?'' anketinde Guti, açık ara farkla birinci çıktı.

İKİ KATI FARK ATTI

Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük yapan Guti, 38.600 oy alırken onu 22.000 oyla Jupp Heynckes izledi. Üçüncü sırada ise 15.400 oyla Michel yer aldı. Vicente del Bosque, 14.500 oy alırken Michael Laudrup, 12.300 kişinin tercihi oldu.

A TAKIM ÇALIŞTIRMAK İSTİYOR

Guti, geçtiğimiz günlerde A takım çalıştırmak istediğini belirtmişti. İspanyol eski futbolcu, Beşiktaş'ta İlhan Mansız ile birlikte Şenol Güneş'in yardımcılığını yapıyor.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN GUTI AÇIKLAMASI

İspanya'da bu haberlerin çıkması üzerine Guti'nin durumu Beşikteş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e soruldu. Göztepe maçı sonrası "İspanyol gazetelerinde Guti ve Real Madrid iddiası var, ne dieyeceksiniz?" sorusu üzerine Şenol Güneş "Bizle ilgili değil." dedi. 



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için